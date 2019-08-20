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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 08:00
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:36

Diagne Al Nassr yolcusu

Diagne Al Nassr yolcusu

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27 yaşındaki Senegalli golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştı. G.Saray, 12 milyon euro bonservis bedeli alacak.

AKŞAM

G.SARAY’DA transfer çalışmaları devam ediyor, bir yandan da Mbaye Diagne’nin satılması için gereken girişimler yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın elden çıkarmak istediği Senegalli golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr kulübü ile anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu yıllık 4 milyon euro alacak. Galatasaray ise bu transferden 12 milyon euro gelir elde edecek. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasındaki Diagne’yi Kasımpaşa’dan 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

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Diagne, Denizlispor karşılaşması sonrası takıma verilen 2 günlük izinde, eşiyle birlikte tatile gitti. Golcü futbolcu, sosyal medyadan tatil dönüşü özel jetinden video paylaştı. Taraftarlar, Diagne’nin paylaştığı videonun altına takımdan ayrılması yönünde çok sayıda mesaj attı.

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