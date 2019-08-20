Diagne Al Nassr yolcusu

AKŞAM
G.SARAY’DA transfer çalışmaları devam ediyor, bir yandan da Mbaye Diagne’nin satılması için gereken girişimler yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın elden çıkarmak istediği Senegalli golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr kulübü ile anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu yıllık 4 milyon euro alacak. Galatasaray ise bu transferden 12 milyon euro gelir elde edecek. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasındaki Diagne’yi Kasımpaşa’dan 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.
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Diagne, Denizlispor karşılaşması sonrası takıma verilen 2 günlük izinde, eşiyle birlikte tatile gitti. Golcü futbolcu, sosyal medyadan tatil dönüşü özel jetinden video paylaştı. Taraftarlar, Diagne’nin paylaştığı videonun altına takımdan ayrılması yönünde çok sayıda mesaj attı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.
Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.
Fenerbahçe, 12.5 milyon euroya Al Ahli’ye sattığı Sambacı’yı kiralamak için devreye girdi. Josef, Fener’in çağrısına olumlu yanıt verirken, Suudi yöneticilerle görüşmeler devam ediyor.
Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir boşta olan Mehmet Topal'ı kesin olarak düşünmediğini yönetime bildirmiş, hatta çıkan haberlere de sinirlenmişti. Ancak milli stoper yeniden gündemde.
Taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı. Everton'da forma şansı azalan milli golcünün geri dönmesi için de çalışmalar sürüyor.