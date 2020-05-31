Tuttomercatoweb sitesine konuşan Mbaye Diagne, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım oldu. Hayalimi gerçekleştirdim, bundan memnunum. Şimdi Galatasaray'a döneceğim çünkü 2023'e kadar sözleşmem var. Sonrası için Türkiye'deki ligin bitmesini beklemek zorundayım. Sezon sonu neler olacağını göreceğiz" dedi.
"BELKİ BİR GÜN SERIE A'YA DÖNEBİLİRİM"
2015'te Juventus forması giyen Diagne, "İtalyan futbolunu seviyorum. Kariyerime başladığım ve ilk imzamı attığım ülke. Belki bir gün geri dönebilirim. İtalya Serie A zor bir lig" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)
Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, İtalyan basınına konuştu. "Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmem var" diyen Diagne, bir gün Serie A'ya geri dönebileceğini belirtti.
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