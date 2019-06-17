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  3. Diagne 16'ya satılıyor

Diagne 16'ya satılıyor

Diagne 16'ya satılıyor

Instagram’daki “Galatasaray” yazısını kaldıran Senegalli forvet, Al Shabab’la anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki golcü için Aslan’a 16 milyon euro ödenecek. Cim-Bom 13 milyon euroya aldığı forvetten kâr etti.

AKŞAM

SÜPER Lig’in şampiyonu Galatasaray’da tüm camia yeni transferler için geri sayıma geçti. Önce oyuncu satışına odaklanan Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne konusunda beklediği teklifi sonunda aldı. Arabistan’ın Al Shabab Kulübü, Senegalli futbolcu için 16 milyon euroluk bir teklifl e kapıyı çaldı. Galatasaray cephesi bu teklife olumlu yanıt verirken önümüzdeki günlerde bu transferin resmen gerçekleşmesi bekleniyor. Al Shabab, geçtiğimiz günlerde bu transferi yalanlamasına rağmen resmi adım attı! Diagne ise nstagram profi lindeki Galatasaray yazısını kaldırmıştı. Bu hareket transferin resmen bittiği şeklinde yorumlandı.

HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK

13 milyon euro karşılığında transfer ettiği futbolcuyu kısa sürede kârla satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, yeni forvet için Diagne’nin gitmesinin ardından hemen harekete geçecek. Senegalli forvet, ligde Kasımpaşa forması altında 20, Galatasaray’da ise 10 gol atmıştı. Diagne, 30 golle ligdeki en golcü yabancı rekorunu da ele geçirmişti.

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