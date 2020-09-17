Di Marzio, Fenerbahçe'nin Diego Perotti için Roma ile görüştüğünü yazdı

Forvet arayışlarını Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin kesinleşmesiyle hızlandıran Fenerbahçe, dört koldan saldırıyor. Okaka haberlerinin ardından şimdi de yine İtalya'dan Diego Perotti iddiası geldi. İtalyan medyasından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe Diego Perotti için Roma'yla görüşüyor.
2,5 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Di Marzio'nun haberine göre İtalyanlar Fenerbahçe'den Perotti transferi için 2,5 milyon euro bonservis talep ediyor. Roma'nın aynı zamanda 32 yaşındaki hücumcunun yıllık 6 milyon euroya varan maaşından da kurtulmak istediği, bu yüzden transfere sıcak baktığı haberde verilen detaylar arasında. Haberde Fenerbahçe'nin ise Roma'nın talebine nasıl bir karşılık verdiği hakkında bilgi yer almadı.
Bir başka İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın iddiasına göre ise Fenerbahçe Perotti için bir süredir oyuncunun menajerleriyle zaten görüşme halinde ve Sarı lacivertliler oyuncuyla 3 senelik sözleşme imzalamak istiyor.
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