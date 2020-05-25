DG Sivasspor'da ikinci testler de negatif

SPOR GÜNDEMİ

Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.

EuroLeague ve Eurocup iptal edildi EuroLeague ve Eurocup iptal edildi THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme! İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.

Ve Galatasaray'da karar verildi: Ayrılık vakti... Ve Galatasaray'da karar verildi: Ayrılık vakti... Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.

Trabzonspor'da sıcak saatler: Sosa ve Novak... Trabzonspor'da sıcak saatler: Sosa ve Novak... Trabzonspor, Süper Lig'in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon'a gelerek yeniden start verecek.

Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'den flaş hamle! Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'den flaş hamle! Beşiktaş'ın iki yıldızı kaptan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, menajerleri Nejdet Ergezen'in ismini TFF kayıtlarından sildirdi. Ergezen, Beşiktaş'la yaşadığı sıkıntılar nedeniyle gündem olmuştu.