DG Sivasspor test sonuçlarını açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

‘Hayalimdeki takım Galatasaray‘ ‘Hayalimdeki takım Galatasaray‘ TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'un orta sahası Gökhan Karadeniz için Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürülmüştü. Hataysporlu Gökhan Karadeniz de Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi... Fenerbahçe'de Max Kruse krizi... Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı halde ağrılarını bahane edip çalışmalara katılmayan Max Kruse Fenerbahçe'nin antrenmanlarını sürdürdüğü Riva'da adeta tek tabanca takılıyor... Yıldız futbolcunun bu tavrı da yönetimi düşündürüyor.

NBA efsanesi hayatını kaybetti NBA efsanesi hayatını kaybetti Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.

Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı Cimbom'un istediği yıldızı Fırtına kaptı! 4,5 milyona anlaşma sağlandı Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında Arjantinli genç forvet Galatasaray'ın radarında Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Adolfo Gaich için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Gaich için bir çok kulüp de devrede.