DG Sivasspor test sonuçlarını açıkladı

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'un orta sahası Gökhan Karadeniz için Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürülmüştü. Hataysporlu Gökhan Karadeniz de Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı halde ağrılarını bahane edip çalışmalara katılmayan Max Kruse Fenerbahçe'nin antrenmanlarını sürdürdüğü Riva'da adeta tek tabanca takılıyor... Yıldız futbolcunun bu tavrı da yönetimi düşündürüyor.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başlangıç yapan ve Anıl Başaran ile Aly Malle'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da istediği Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar ile anlaşma sağladı. Trabzonspor bu transfer için İzmir ekibine 4,5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.
Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Adolfo Gaich için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Gaich için bir çok kulüp de devrede.
Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği Axel Tuanzebe transferinde sürpriz gelişme... Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların Premier Lig devine yapacağı teklifi açıkladı.