  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:46
  • |
  • Son Güncelleme:

DG Sivasspor ikinci kez testten geçti

DG Sivasspor ikinci kez testten geçti

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve personele ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında ikinci kez Kovid-19 testi gerçekleştirildi.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcuları, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesislerde ve stadyumda görevli olan personele ikinci kez koronavirüs testi yaptı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kartal istedi, Kaplan oluyor! Trabzonspor'dan ezeli rakibine büyük çalım...

title

Galatasaray'da efsane başkan anıldı

title

Kobe'nin sırrı: Ölümünün ardından bir gerçek daha ortaya çıktı!

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!
Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!

İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.

Sergen Yalçın, Fatih Aksoy hakkında kararını verdi
Sergen Yalçın, Fatih Aksoy hakkında kararını verdi

Sergen Yalçın, Fatih Aksoy hakkında kararını verdi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un geri dönüşüne yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de

Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.

‘Lig iptal edilsin diye koronavirüs vakası uydurdular!‘
‘Lig iptal edilsin diye koronavirüs vakası uydurdular!‘

‘Lig iptal edilsin diye koronavirüs vakası uydurdular!‘

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmemesi kararı sonrası Meksika'da tartışmalar büyüdü.

Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi
Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi

Son dakika: EuroLeague ve Eurocup iptal edildi

THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.

Ve Galatasaray'da karar verildi: Ayrılık vakti...
Ve Galatasaray'da karar verildi: Ayrılık vakti...

Ve Galatasaray'da karar verildi: Ayrılık vakti...

Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.

Trabzonspor'da sıcak saatler: Sosa ve Novak...
Trabzonspor'da sıcak saatler: Sosa ve Novak...

Trabzonspor'da sıcak saatler: Sosa ve Novak...

Trabzonspor, Süper Lig'in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon'a gelerek yeniden start verecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.