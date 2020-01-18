Deyverson atağı

AKŞAM
Bu oyuncu için İspanyol Getafe ve Ajax da devrede. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon 69 maçta 21 gol atıp, 6 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ’IN Alman fi le bekçisi Karius’un yediği goller, Beşiktaş taraftarı kadar Liverpool’a gönül verenleri de üzüyor.
Beşiktaş ve G.Saray’ın, kale arkalarına ayakta seyirci alınması için yaptığı başvuruya vize çıktı. Türk Telekom 62 bin 500 kapasiteye ulaşacak. Kartal da rahatlayacak.
BREZİLYA’NIN Palmeiras takımının golcüsü Deyverson’a Fenerbahçe’nin talip olduğu öne sürüldü.
İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Obradoviç il sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: “Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.”
Fenerbahçe 2. yarıya G.Antep deplasmanında ideal bir kadroyla başlayacak. Takımda cezalı oyuncu yok. Zajc ve Adil Rami ise evde kaldı.
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, “Bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor’un muhasebesini tutmaya başladı. Tekrar tekrar söylüyorum. Herkes kendi muhasebesini tutsun” dedi.