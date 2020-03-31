Devre arası yok

TFF'nin ertelenen liglerle ilgili nasıl bir karar vereceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

AKŞAM

Futbol Federasyonu Yönetimi ne olursa olsun bu sezonu tamaamlamak istiyor. Bu nedenle yeni sezonla ilgili planlar da belirlenmiş durumda. Ligin başlangıç süresi ileri bir tarihe çekilecek. Hafta içlerinde de maçlar yapılacak. Devre arası tatilinin ortadan kalkması ve kısalması da gündemde.