Devre arası takımda tutulan Mariano, Fatih Terim'i pişman etmedi

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, savunma hattının en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.
7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.
Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.
Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da Türk oyuncular başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Toplam değeri 327 milyon euroyu bulan yıldızlarımız, ekonomik açıdan da ciddi bir pazar payına sahip.
Yazarımız Engin Verel, özellikle 3 Büyükler'in hakem ve federasyon isyanını eleştirdi. Sonuçlarının çok vahim olabileceğinin altını çizdi.
Fatih Terim, hem dibe vurmuş yıldızlarını hem de takımını hayata döndürdü. Dört maçlık galibiyet serisiyle başlayan ikinci yarıda katkıyı yeni transferler değil, kulübeye mahkum isimlerden aldı.