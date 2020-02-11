  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 10:45
  • |
  • 11 Şubat 2020 Salı 10:48

Devre arası takımda tutulan Mariano, Fatih Terim'i pişman etmedi

Devre arası takımda tutulan Mariano, Fatih Terim'i pişman etmedi

Paylaş

Devre arasında gönderilmesi planlanırken, son anda takımda kalan Mariano, takımın vazgeçilmez ismi oldu.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, savunma hattının en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor

title

Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Trabzonspor

title

Galatasaraylı Marcao'ya Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese de talip oldu

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...
Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...

Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...

Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.

Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu
Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu

Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu

7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.

2 futbolcuya kapıyı gösterdi: Bize faydaları olmaz
2 futbolcuya kapıyı gösterdi: Bize faydaları olmaz

2 futbolcuya kapıyı gösterdi: Bize faydaları olmaz

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.

150 kişilik listeyle geliyor
150 kişilik listeyle geliyor

150 kişilik listeyle geliyor

Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.

20 ligde 59 Türk yıldız var
20 ligde 59 Türk yıldız var

20 ligde 59 Türk yıldız var

Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da Türk oyuncular başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Toplam değeri 327 milyon euroyu bulan yıldızlarımız, ekonomik açıdan da ciddi bir pazar payına sahip.

'Aklınızı başınıza alın!'
'Aklınızı başınıza alın!'

'Aklınızı başınıza alın!'

Yazarımız Engin Verel, özellikle 3 Büyükler'in hakem ve federasyon isyanını eleştirdi. Sonuçlarının çok vahim olabileceğinin altını çizdi.

Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu
Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu

Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu

Fatih Terim, hem dibe vurmuş yıldızlarını hem de takımını hayata döndürdü. Dört maçlık galibiyet serisiyle başlayan ikinci yarıda katkıyı yeni transferler değil, kulübeye mahkum isimlerden aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.