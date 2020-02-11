Devre arası takımda tutulan Mariano, Fatih Terim'i pişman etmedi

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Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal... Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal... Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.

Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu 7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.

2 futbolcuya kapıyı gösterdi: Bize faydaları olmaz 2 futbolcuya kapıyı gösterdi: Bize faydaları olmaz Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.

150 kişilik listeyle geliyor 150 kişilik listeyle geliyor Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.

20 ligde 59 Türk yıldız var 20 ligde 59 Türk yıldız var Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da Türk oyuncular başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Toplam değeri 327 milyon euroyu bulan yıldızlarımız, ekonomik açıdan da ciddi bir pazar payına sahip.

'Aklınızı başınıza alın!' 'Aklınızı başınıza alın!' Yazarımız Engin Verel, özellikle 3 Büyükler'in hakem ve federasyon isyanını eleştirdi. Sonuçlarının çok vahim olabileceğinin altını çizdi.