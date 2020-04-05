Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle tedirgin olan oyuncularına seslendi... Galatasaray'ın hocası, oyuncularının ve ailelerinin genel durumuları ve de sağlıklarıyla ilgili bilgiler aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler vererek oyuncularını motive etti.

AKŞAM

Koronavirüs tedavisine evinde devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mesaiye başladı. Tecrübeli teknik adam oyuncularıyla video konferans aracılığıyla görüştü. Kadroda olan tüm oyuncuların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Terim, “Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Hepiniz sağlıkla kalın...” ifadelerini kullandı.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına mevcut sağlık durumunu ve tedavi sürecini anlattı. Fatih Terim, destekleri için ise öğrencilerine teşekkür etti. Galatasaray’ın efsane hocası, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine de dikkat çekti. Deneyimli isim, koronavirüs döneminde etkilenen oyuncularının tedirginliklerini ortadan kaldırmak için de çalıştı.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler aldı. Terim, Devlet ve Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs çalışmaları ile ilgili detaylı olarak bilgiler vererek oyuncularını motive etti. Bu konuşmalar sonrası Terim’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ortaya çıktı. Terim’in paylaştığı fotoğraflarda oyuncuların güler yüzü dikkat çekiyordu. Başarılı çalıştırıcı, oyuncularına, “Devletimiz güçlü, sağlığımız süper. Gereken önlemler alınmış. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. Harika doktorlarımız ve sağlık görevlilerimiz var” dedi.