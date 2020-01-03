Devlerin radarında

AKŞAM

Karadeniz ekibinde yaşadığı sakatlığın ardından son haftalarda form tutan ve eski günlerine dönüş sinyali veren İngiliz oyuncuyu Fransız ekibi Marsilya ile İngiliz temsilcisi Aston Villa takibe aldı. Ada basınının önemli isimlerinden olan Daily Mail de bu transfer haberini doğruladı. İngilizler, Aston Villa’nın sezon sonuna kadar Sturridge’i izleyeceği ve duruma göre teklifte bulunacağını yazdı.