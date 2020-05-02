Devlerin peşinde olduğu Giorgi Chakvetadze, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor

Trabzonspor'un radarında bulunan Giorgi Chakvetadze için Avrupa'nın birçok takımının devrede olduğu ifade edildi.
Gürcistan'ın en önemli genç yeteneği olarak değerlendirilen ve Belçika'nın Gent kulübüyle üç yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki ileriye dönük orta saha oyuncusu için İngiltere'den West Ham United, İtalya'dan Roma ve Fransa'nın Bordeaux kulüplerinin futbolcuyla ilgilendikleri ortaya çıktı.
Sezon başında bu futbolcu için girişimlerde bulunulan bu kulüpler, Gent'in bırakmama kararı nedeniyle geri adım atmıştı. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık da Chakvetadze'yi gözden düşürdü. Ancak ikinci yarıyla birlikte eski formuna ulaşmasıyla scoutların takibi yeniden başladı.
Yetenekli oyuncu için Gent'in, belirlediği 5-6 milyon euroluk bonservis bedelinde, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle önemli bir indirime de gidebileceği belirtildi. Roma kulübünün, Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mkhitaryan'ın yerini doldurmak için düşündüğü Chakvetadze'nin, Arçil ve Şota gibi ülkesinin iki efsane futbolcusunun takımdaki başarılı geçmişi ve Trabzon'un memleketi Tiflis'e yakınlığı gibi etkenlerden dolayı bordo-mavili ekibe de son derece sıcak baktığı öğrenildi.
(Skorer)
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Trabzonspor'un transfer gündemindeki Giorgi Chakvetadze için West Ham United, Roma ve Bordeaux da devrede. Gürcü yıldız, Şota ve Arçil'in de etkisiyle Bordo-Mavililere gelmeye sıcak bakıyor.