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  3. Devlerin gözü derbide Beşiktaş'ın yıldızlarının üzerinde olacak

Devlerin gözü derbide Beşiktaş'ın yıldızlarının üzerinde olacak

Devlerin gözü derbide Beşiktaş'ın yıldızlarının üzerinde olacak

Bu sezonki çıkışlarıyla dikkat çeken Dorukhan ve Güven'i Almanya, İspanya ve İngiltere'den scoutlar izleyecek. Vida ise iki İtalyan kulübünün takibinde olacak.

Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında zirve yarışını şekillendirecek karşılaşmalardan birisi oynanacak. Türk futbolunun kalbinin atacağı dev mücadele aynı zamanda Avrupa devlerinin de takibinde olacak. Bu sezon yakaladıkları çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın için Almanya, İspanya ve İngiltere'den scoutlar gelecek.

HIRVAT STOPER ROMA VE INTER İLE ANILMIŞTI

İki genç yıldızın yanı sıra Domagoj Vida da Galatasaray derbisinde görücüye çıkacak. Son dönemde savunmadaki başarılı futbolu kadar, hücumda da sürpriz çıkışları ile dikkat çeken Hırvat yıldızı İtalya'dan iki kulübün yetkililerinin tribünden takip edeceği belirtildi. 29 yaşındaki stoperin adı yakın geçmişte Serie A ekipleri Roma ve Inter'le anılmış, Beşiktaş cephesinden ise resmi bir teklif olmadığı açıklaması yapılmıştı.

(Sabah)

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