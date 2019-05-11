Devler Ligi tehlikesi

AKŞAM

TÜRK takımları bu yıl Avrupa kupalarında alınan sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi gruplarına takım gönderme hakkını kaybetme tehlikesi yaşadı. Hollandalı Bert Kassiesa’nın UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları sonrası güncellediği tabloya göre Türk takımları Devler Ligi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Süper Lig’de bu sezonun şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarında direkt katılacak ancak gelecek sezon büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağız.

2020-2201’DEN iTiBAREN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuçlara imza atarak final kapısından dönen Ajax, Hollanda’nın ülke puanını yükseltti. Ajax’ın topladığı puanlar, UEFA sıralamasında Hollanda ile Türkiye arasındaki puan farkını azalttı. 2020-2021 sezonundan itibaren Süper Lig’i şampiyon tamamlayan takımın Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma ihtimali riske girdi. Gelecek sezon Avrupa’da takımlarımız başarısız sonuçlara imza atar ve Hollanda yükselişini sürdürürse kırmızı alarm verilecek.

UKRAYNA’YI GEÇEBiLiRiZ

Avusturya da ülkemiz için tehlike arz ediyor. Eğer Hollanda ya da Avusturya’dan biri gelecek sezon bizi geçmeyi başarırsa 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderemeyeceğiz. Ukrayna’nın 10.000 puan aldığı 2014-15 sezonu gelecek yıldan itibaren değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Türkiye eğer 4 bin puanlık farkı kapatarak Ukrayna’yı geçerse Hollanda ve Avusturya’nın da aldığı sonuçlara bağlı olarak Şampiyonlar Ligi’nde direkt takım gönderme hakkını koruyabilecek.