Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7414
  • 6,3679
  • 274.414
  • 102680
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Devler Ligi için 'rüya kadro' hedefi olan Ali Koç; Kolarov, Matuidi ve Mesut Özil için bastırıyor

Devler Ligi için 'rüya kadro' hedefi olan Ali Koç; Kolarov, Matuidi ve Mesut Özil için bastırıyor

Devler Ligi için 'rüya kadro' hedefi olan Ali Koç; Kolarov, Matuidi ve Mesut Özil için bastırıyor

Fenerbahçe’de tek hedef, 5 yıl sonra şampiyon olmak ve 11 senelik Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek. Yönetim bu doğrultuda Devler Ligi için ‘rüya kadro’ kurmanın planlarını yapıyor. Sol bek için Aleksandar Kolarov ile temaslar devam ediyor. Orta sahaya ise dünya şampiyonu Fransa’nın yıldızı Matuidi için girişimler başladı. Yönetimin büyük bir de hayali var: Mesut Özil.

Sarı-Lacivertliler için bu sezon son derece önemli. Yapılan transferlerle iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, Süper Lig’de 5 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye kararlı. Teknik ekip ve futbolcular bunu başarmak için büyük çaba sarf ediyor. Kanarya eğer ligde mutlu sona ulaşırsa, en son 2008-09 sezonunda mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi hasretine de son vermiş olacak. Yönetim işte bunun için şimdiden kolları sıvadı.

Bitmeyen aşk Mesut

Ali Koç bir gün ona ‘Çubuklu’ formayı giydirmeye; Mesut Özil de futbolu bırakmadan Fenerbahçe’de oynamaya kararlı... Ancak ekonomik olarak bu transfer çok zor. Buna rağmen Başkan Koç, Şampiyonlar Ligi için kurulacak rüya kadroyu Mesut’la taçlandırmanın hayalini kuruyor.

Devler Ligi’nden gelecek olan gelirin yanı sıra dünyaca ünlü oyuncunun maaşında indirime gitmeyi kabul etmesi halinde bu hayal gerçeğe dönüşebilir. Ali Koç’un gerekirse şirketlerinden birini bu transferde sponsor olarak kullanmaya hazır olduğu da iddia ediliyor. Yönetim ayrıca Mesut’un imza atması halinde taraftarların formalarına akın ederek ciddi bir gelir kaynağı oluşturacağına da inanıyor.

Kolarov takip altında

Bu sezon kadroyu Luiz Gustavo, Max Kruse, Vedat Muriç gibi isimlerle takviye eden Sarı-Lacivertliler, yeni sezonda ‘rüya kadro’ kurmanın peşinde. Sol bek için aylardır peşinden koşulan Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yine ilk sırada. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp oyuncu ile Roma arasında sürdürülen kontrat pazarlıkları yakından tekip ediliyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Fenerbahçe, 1 Ocak’tan itibaren Kolarov ile sözleşme imzalayabilecek.

Matuidi heyecan yarattı

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Blaise Matuidi’yi gündemine aldı. Fransız ve İtalyan basınının duyurduğu haber, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Juventus’un 1 yıllık sözleşme uzatma önerisini reddetti. Fenerbahçe’nin daha uzun süreli ve şu anki maaşı olan senelik 3.5 milyon Euro’luk teklifini ise ‘cezbedici’ buldu. Sarı-Lacivertliler eğer bu transferi gerçekleştirebilirse, Devler Ligi’ne Blaisi Matuidi- Luiz Gustavo orta sahasıyla çıkacak!

(Fanatik)


Partner muamması son buldu! Aslıhan Karalar'dan açıklama
Tülin Şahin'den bebeğiyle ilk poz
Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi
Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Veda etti
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
<p>Edinilen bilgiye göre olay, Niğde Şehiriçi taşımacılığı yapan C.S.’nin kullandığı 51 H 0009 plaka

Engelli Kartıyla Otobüse Binen Şahıs Şoföre Böyle Saldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yasemin Kay Allen sapığı ifşa etti

Rize'de AFAD ekiplerini alarma geçiren olay!