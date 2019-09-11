'Devler Ligi için Galatasaray'ı seçtim'

AKŞAM

GALATASARAY’IN yeni transferi Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı kulübün teklifine, ilk duyduğu andan itibaren pozitif yaklaştığını söyledi. 33 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın teklifi haziran başında geldi. İlk konuşulduğundan itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Fatih Terim faktörü çok önemliydi. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım. Taraftarlar aynı şekilde. Onlarla beraber bu formayı giymek, onları mutlu edebilmek duygusu beni çok heyecanlandırdı. İlk duyduğumdan beri Galatasaray teklifine pozitiftim” ifadeleri kullandı.

AVRUPA’DA İYİ İŞLER YAPABİLİRİZ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın önemli olduğunu vurgulayan Falcao, şu ifadeleri kullandı: Avrupa’da başka ülkelerden de teklif vardı. Amerika’dan teklif geldi. Türkiye’de başka bir takımdan teklif almadım. G.Saray’ı seçmemde en büyük sebeplerden biri Türkiye’nin en iyi takımı olması ve Avrupa’da söz sahibi olması, Avrupa’daki projeleri. Benim için Şampiyonlar Ligi’nde oynamak, Avrupa’da belirli yerlere gelmek, başarı elde etmek çok önemli. Monaco ile bunu yarı final oynayarak başardık. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bu coşkulu taraftarla beraber Avrupa’da çok iyi işler yapabiliriz.

BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR ANDI

Yıldız futbolcu sözlerine şöyle devam etti: G.Saray taraftarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mükemmel bir karşılamaydı ama bunu tahmin ediyordum. Daha önce yolu buradan geçmiş insanlarla konuştum. Galatasaray taraftarı ve İstanbul’la ilgili hep olumlu şeyler söylediler. Ailemle geldim, tek gelmek istemedim. Bu güzel anı hem eşim hem çocuklarım yaşasın istedim. Benim için unutulmaz bir andı. Geldiğim günden beri bunu görüyorum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi sıcakkanlılar. Çok tutkulu yaşıyorlar. Bana gösterilen ilgiden anlıyorum.

SON KARAR FATİH HOCA’NIN

MAÇ oynamaya hazır olduğunu belirten Falcao, “Bu hafta çok iyi antrenmanlar geçirdim. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Monaco’da da antrenmanlarımı yapıyordum. Son karar Fatih hocanın. Hoca şans verirse tabii ki oynayabilirim” diye konuştu.