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aksam.com.tr
  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:32
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  • 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:32

Dev kulüpler Uğurcan'ı izlemek için Vodafone Park'a geliyor

Dev kulüpler Uğurcan'ı izlemek için Vodafone Park'a geliyor

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Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ı Beşiktaş maçında İngiliz devleri Liverpool, Tottenham ve Everton’un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla’nın scout ekipleri çıplak gözle izleyecek.

Bordo-Mavililer’in başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Beşiktaş mücadelesi ayrı bir önem taşıyacak. İki sezondur gösterdiği performansla birçok maçta yıldızlaşan 23 yaşındaki eldiven, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Genç eldiveni bu akşam İngiliz devleri Liverpool, Tottenham ve Everton’un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla’nın scout ekipleri çıplak gözle izleyecek.

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Uğurcan Çakır'a derbide yakın takip! Dev kulüpler...

Uğurcan Çakır'a derbide yakın takip! Dev kulüpler...

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ı Beşiktaş maçında İngiliz devleri Liverpool, Tottenham ve Everton’un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla’nın scout ekipleri çıplak gözle izleyecek.
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