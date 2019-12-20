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  3. Dev derbiye Avrupa'nın önde gelen scoutları akın edecek! Hedefteki iki isim Muriqi ve Ozan Tufan

Dev derbiye Avrupa'nın önde gelen scoutları akın edecek! Hedefteki iki isim Muriqi ve Ozan Tufan

Dev derbiye Avrupa'nın önde gelen scoutları akın edecek! Hedefteki iki isim Muriqi ve Ozan Tufan

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiye Vedat Muriqi ve Ozan Tufan için scoutlar gelecek.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyi scoutlar da izleyecek.

Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi uzun süredir takip eden Tottenham'lı yetkililer Saracoğlu'nda yerlerini alacak.

Fenerbahçe'nin 20 milyon avro taban bonservis belirlediği Muriqi'yi başka kulüplerden de izleyenler olacak.

OZAN TUFAN İÇİN DE GELECEKLER

Bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Ozan Tufan için de Leicester ve Crystal Palace ile İspanya'dan scout'ların tribünde olması bekleniyor.

Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını boş geçen Vedat Muriqi, derbide Beşiktaş ağlarını havalandırıp derbi şanssızlığını kırmak istiyor.

(Türkiye)


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