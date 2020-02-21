Dev derbi son yıllarda beraberliğe abone

Ligin 23. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyle tarihi rekabetteki maçlara bir yenisi daha eklenecek. İki takım arasında oynanan 390 derbinin 146'sını Fenerbahçe, 123'ünü ise Galatasaray kazandı. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.
Türk futbolunun en önemli karşılaşmalarından olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, son dönemde alınan beraberliklerle ön plana çıkıyor.
- Son 5 maç berabere
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 5 lig maçı, beraberlikle sona erdi.
Ligde 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. O müsabakanın ardından ligde oynanan 5 karşılaşmadan da takımlar 3 puanla ayrılamadı.
Söz konusu mücadelelerin üçü 0-0, biri 1-1, biri de 2-2'lik skorla tamamlandı.
İki takım arasında oynanan son 5 lig derbisinin skorları şöyle: Sezon Stat Skor 2017-2018 Türk Telekom 0 - 0 2017-2018 Ülker 0 - 0 2018-2019 Türk Telekom 2 -2 2018-2019 Ülker 1 - 1 2019-2020 Türk Telekom 0 - 0
- Kadıköy'deki son 10 derbinin 6'sında galip çıkmadı
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan son 10 lig derbisinin 6'sı berabere sonuçlandı.
2010-2011 sezonuyla başlayan süreçte 3 maç 0-0, iki müsabaka 1-1, bir karşılaşma da 2-2'lik skorla bitti.
Diğer 4 maçta ise Fenerbahçe, iki kez 2-0, birer kez de 2-1 ve 1-0'lık skorlarla galibiyet aldı.
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