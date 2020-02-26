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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

Dert yandılar

Dert yandılar

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FENEBRAHÇE Başkanı Ali Koç derbi sonrası soyunma odasına giderek mini zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı.

AKŞAM

Sarı-Lacivertli futbolcuların bazıları Başkan Koç’a maçın hakemi Halil Umut Meler’i şikayet etti. Futbolcular G.Saraylı oyuncuların maç boyuncu kendilerini tahrik ettiğini de ifade etti.

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Dert yandılar
Dert yandılar

Dert yandılar

FENEBRAHÇE Başkanı Ali Koç derbi sonrası soyunma odasına giderek mini zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı.
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