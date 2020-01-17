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aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 15:16
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  • 17 Ocak 2020 Cuma 15:16

Derrick Williams sakatlığı sebebiyle ING All-Star 2020 etkinliğinde yer alamayacak

Derrick Williams sakatlığı sebebiyle ING All-Star 2020 etkinliğinde yer alamayacak

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Fenerbahçe Beko, Derrick Williams'ın sakatlığı nedeniyle ING All-Star 2020 etkinliğinde yer alamayacağını açıkladı.

Williams, hem smaç yarışması hem de All-Star maçında boy gösterecekti.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Oyuncumuz Derrick Williams, sakatlığı nedeniyle ING All-Star 2020 etkinliğinde yer alamayacaktır.”

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