Derinden sosyal kavga

Ahmet Nur Çebi'nin ‘Geçmiş dönemin denetlemesini yapacağız' sözlerinin ardından eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan başkana ağır suçlamalar geldi. Beşiktaş'ta ortalık gerildi.

AKŞAM

Mali ve sportif anlamda sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş’ta şimdi de sosyal kavga baş gösterdi… Başkan Ahmet Nur Çebi daha önce, “Ben ve arkadaşlarım hesabını veremeyeceğimiz bir iş yapmadık. Geçmişe yönelik olarak da Beşiktaş’ın son 10 yılın denetlenmesini sağlayacağız. Bağımsız uzmanların yürüttüğü bu süreç tamamlanınca raporları kamuoyuyla paylaşacağız. Artık her yönüyle şeffaf bir Beşiktaş göreceksiniz” açıklamasını yapmıştı. Çebi geçtiğimiz günlerde de resmi siteden bir açıklama yapınca ortalık karıştı. Çebi’nin açıklamalarında hedef aldığı Fikret Orman yönetiminde hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu Başkan Ahmet Nur Çebi’ye yönelik sert ifadeler kullandı ve suçlamalarda bulundu. Karantina süresinde yönetim cephesi Mahmutyazıcıoğlu’nu pek muhatap almasa da salgının ortadan kalkmasının ardından kavganın büyümesi bekleniyor… Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönetim kuruluyla görüşmeler yaptığı ve Şafak Mahmutyazcıoğlu’na belgelerle cevap vereceği belirtildi.