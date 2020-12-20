Derin Tanrıyaşükür'den bronz madalya

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, sporcular, bireysel alet finallerinde şampiyon olmak için yarıştı.
Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde jüriden 12050 puan toplayarak, 3. oldu ve bronz madalya kazandı.
Romanya'dan Ana Barbosu'nun 13450 puanla birinci olup altın madalyayı aldığı alette, 12400 puanla ikinci olan Hırvatistan'dan Sara Sulekic gümüş madalyanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin oyununu ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştiren Şanlı, “Caner Erkin ilk 11'de olmalıydı” dedi.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım olay oldu. Kırık kalp ve üzgün emoji paylaşan Özil'in bu hareketi kafaları karıştırırken başarılı futbolcunun bu tweetine anında binlerce beğeni ve yorum geldi.
Henry Onyekuru ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fransız ekibi 10 milyon euro talep ederken Cimbom'un maksimum bonservis teklifi 6 milyon euro. Menajer William D'Avila, gelecek hafta İstanbul'a gelerek yönetimle pazarlık masasına oturacak.
Fatih Karagümrük'ün konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin ilk golünü kaydeden Alassane Ndao'nun maliyeti şaşırttı. Bonservisi 55 bin euro olan Senegalli futbolcu, vatandaşı Mbaye Diagne'nin 22'de 1'i kadar maaş alıyor.
G.Saray ve Beşiktaş'ın yaptığını Fener 50 yıl sonra yapıyor
Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 3 puan kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, gelen galibiyetle taraftar ve camianın rahat nefes aldığına dikkat çekti.