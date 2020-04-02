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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 12:35
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 12:35

Derby County'yi takip eden gazetecilerden Ferdi Kadıoğlu yalanlaması

Derby County'yi takip eden gazetecilerden Ferdi Kadıoğlu yalanlaması

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Derby County'nin kulüp rekorunu kıracak bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katacağı iddia edilirken Derby County'yi takip eden gazeteciler bunun ihtimal dahilinde olmadığını dile getirdiler.

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun adı, uzun bir süredir Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship takımlarından Derby County ile anılıyor.

Son olarak Derby'nin, genç oyuncuyu kulüp rekorunu kıracak bir bonservis bedeliyle kadrosuna katacağı iddia edildi. Fakat Derby'ye yakın kaynaklar bu durumu yalanladılar.

The Athletic'in Derby County muhabiri Ryan Conway, Ferdi'nin ilerde bir ihtimal olabileceğinin ama şu anda Derby'nin kendisine teklif yapmayı düşünmediğini belirtti.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan gazeteci Richard Cusack, "Dün geceden beri Türk kaynaklar iddia ediyor. Ya Derby'nin olağanüstü bir ilgisi var ya da menajeri çok iyi çalışıyor" yazmış ve Conway de, "Bu sonuncusu. Ocak ayında da aynıydı. Derby, onunla ilgili hiç görüşmemişti. Fenerbahçe mali sıkıntı yaşıyor ve oyuncu satması gerekiyor. Cocu da Fenerbahçe'nin eski hocası olduğu için Derby'ye yazmak kolay" ifadelerini kullandı.

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