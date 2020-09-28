Derby County'den Serdar Dursun için resmi teklif

Geçen sezonu 36 maçta 19 gol atarak tamamlayan Serdar Dursun, Çin başta olmak üzere, Bundesliga ve Süper Lig'den de teklifler aldı ancak bonservis bedeli nedeniyle transferi gerçekleşmedi.
İngiliz kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için Darmstadt'a 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Derby County Teknik Direkörü Phillip Cocu'nun da deneyimli golcüyü özellikle takımda görmek istediği öğrenildi. İngiltere'de forma giymeye sıcak bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda Ada'nın yolunu tutacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, Galatasaray derbisinin ardından maçı değerlendirdi.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 0-0 sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim'i eleştirdi.
0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisni yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelilerin takımlarının toparlanacağını bildikleri için mutsuz olmadıklarını iddia etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.
Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.