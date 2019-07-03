Derby County teknik direktörlüğe Phillip Cocu'yu getiriyor

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Derby County, teknik direktörlük görevi için Phillip Cocu'yu göreve getiriyor.

Frank Lampard'ın takıma oynattığı oyun stiline benzer bir oyun modeli oynatacak isim arayışında olan Derby'nin bu yüzden Cocu ile görüşmüştü.

Derby'nin projelerinden birisi de genç yeteneklere önem vermesi ve onları geliştirebilecek potansiyelde biri isimdi. Sky Sports'un haberine göre bu isim Cocu oldu ve görüşmelerde sona gelindi.

Lampard'ın Chelsea'nin başına geçmesi ve Derby'nin de sürecin tamamlanması sonrası anlaşmayı açıklayacağı vurgulandı. Derby County'de Jayden Bogle, Jack Marriott, Duane Holmes, Mason Bennett gibi genç yetenekler bulunuyor

Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Cocu, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı. Cocu'nun Türkiye'deki macerası ise 4 ay sürdü.

(Sporx)