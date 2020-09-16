Derby County, Galatasaray'ın gözdesi Kamil Jozwiak'ı transfer etti

Galatasaray'ın gözdesi Kamil Jozwiak, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'ye transfer oldu.

Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefinde olan Kamil Jozwiak'ın yeni takımı belli oldu.



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu'nun takımı Derby County, Kamil Jozwiak'ın transferini resmen açıkladı.

COCU: MÜTHİŞ BİR TRANSFER YAPTIK



Derby County Teknik Direktörü Phillip Cocu, Jozwiak'ın transferi için şu açıklamayı yaptı:

"Çok büyük bir potansiyeli transfer ettik. Henüz 22 yaşında ve önünde uzun yıllar var. Bizim için önemli bir oyuncu olacak. Uzun süredir takip ediyorduk, müthiş bir transfer yaptık"