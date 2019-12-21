Derbiyle ilgili çarpıcı açıklama: Beşiktaş mağlubiyeti Yanal'ın sonu olur

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi heyecan artıyor. İlker Yağcıoğlu ve Oktay Derelioğlu yarınki derbiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'de nasıl bir derbi bekliyorsunuz... Sizce hangi takım galibiyete daha yakın?

İlker Yağcıoğlu, "Şu anda iki takım da sıkıntılı. Fenerbahçe iyi başladığı ligde özellikle deplasmanlardaki puan kayıplarıyla hedefinin gerisinde kaldı. Beşiktaş ise kötü başladığı ligde 6 maçlık bir seri yakaladı, geçen hafta Malatya'ya mağlup oldu. Taraftarın desteği iç sahada oynadığı maçlar göz önüne alındığında Fenerbahçe'nin geleneği bozmayıp kazanması daha olası." dedi.

MAÇTAKİ FORM GRAFİĞİ SONUCU ETKİLEYECEKTİR

Oktay Derelioğlu: Derbilerin havası başka olur. Malatya mağlubiyetinden sonra tekrar hava bulmak adına Fenerbahçe'yi yenmek isteyecektir. En kötü yenilmek istemeyecektir. İki takım da yaralı.. İki takımın da çıkış maçı olabilir. İki hoca da çıkış maçı olarak görüyor. F.Bahçe'nin saha avantajı var. Beşiktaş'ın o baskıdan çıkacak oyuncuları var. O anki form grafiği sonucu belirleyecek.

F.Bahçe ile Beşiktaş nasıl bir kadro ile sahaya çıkar... Derbide kozlar ve zaaflar ne olur?

İlker Yağcıoğlu: Yıllardır evinde derbi kaybetmediği için bunun oluşturduğu güven Fener'in en önemli kozu. Taraftar desteği de var. Fenerbahçe kolay pozisyona giriyor. Kaybettiği maçlarda da kolay pozisyon buldular. Fener'in zaafı ise hızlı hücumlara önlem alamaması... Muriç, Gustavo ve Emre'nin performansı önemli. Sürpriz isim Ozan. Derbiye damga vurabilir.

STOPERLERİN PERFORMANSI ÇOK ÖNEMLİ

Oktay Derelioğlu: Ljajic Beşiktaş'ın en teknik oyuncularından. İstenileni veremedi. Rebocho'nun yerine Caner forma giyecektir. Abdullah hoca onda ısrar ediyor. Nkodou ile başlayacaktır Abdullah hoca. İki takımın da özel oyuncuları var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoperlerinin performansı belirleyici olacaktır. Ancak iki takım da geriden oyun kuramıyor. Bu bölge belirleyici olabilir.

Kritik derbide alınabilecek muhtemel bir yenilgi iki takımın hocalarının geleceğini nasıl etkiler?

İlker Yağcıoğlu: Ersun hocanın taraftarın gözündeki büyük kredisi neredeyse bitti. Kendi evinde Beşiktaş'a kaybetmek Ersun hocanın sonu olabilir. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ise 6 maçlık serinin ardından taraftarla barışmıştı. Geçen haftaki mağlubiyetin ardından tribünler Sergen Yalçın diye bağırdı. Yani Beşiktaş tribünleri Abdullah Avcı'yı tam benimseyemedi galiba.

ERSUN YANAL İÇİN DURUM DAHA KRİTİK

Oktay Derelioğlu: Maalesef Türkiye'deki antrenörlerin makuz talihi. Her antrenör için söylenebilir. Abdullah hocanın kredisi biraz daha fazla gibi. Ersun Yanal kaybederse Fenerbahçe ile yolları ayrılabilir. Beşiktaş kaybederse taraftarlardan yine sesler yükselmesi büyük ihtimal. Şunu da belirtmek gerek, eski derbilerin havası yok. Yabancı oyunculara özellikle derbinin önemini anlatmak zor.. (Takvim)