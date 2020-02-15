Derbiye ya Aydınus ya Meler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi konusunda sadece iki alternatif kaldı. MHK, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kararını verecek.

AKŞAM

BU hafta Fenerbahçe, Ankaragücü’ne konuk olurken, Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Ancak futbol gündeminde bu iki karşılaşmadan çok önümüzdeki hafta oynanancak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var. Kadıköy’deki mücadelenin hakemi de çok merak ediliyor. Bu konuda seçenekler 2’ye inmiş durumda... MHK, ya Fırat Aydınus’u ya da Halil Umut Meler’i bu kritik maça atayacak. Fırat Aydınus’un önceki derbilerinde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Ancak Halil Umut Meler de her iki takımın da çok sıcak baktığı bir isim değil. Ancak derbide ikisinden birisi görev yapacak.