Derbiye ya Aydınus ya Meler

AKŞAM
BU hafta Fenerbahçe, Ankaragücü’ne konuk olurken, Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Ancak futbol gündeminde bu iki karşılaşmadan çok önümüzdeki hafta oynanancak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var. Kadıköy’deki mücadelenin hakemi de çok merak ediliyor. Bu konuda seçenekler 2’ye inmiş durumda... MHK, ya Fırat Aydınus’u ya da Halil Umut Meler’i bu kritik maça atayacak. Fırat Aydınus’un önceki derbilerinde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Ancak Halil Umut Meler de her iki takımın da çok sıcak baktığı bir isim değil. Ancak derbide ikisinden birisi görev yapacak.
15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.
ALEXANDER Sörloth, Trabzonspor’un Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
GSRAY koduyla borsada işlem gören Galatasaray hisseleri yüzde 20 yükselişle yatırımcının yüzünü güldürdü.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi konusunda sadece iki alternatif kaldı. MHK, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kararını verecek.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
LİGDEKİ son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Sivasspor’un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan F.Bahçe, A.Gücü karşısında tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.