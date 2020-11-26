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aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 08:00
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Derbiye radikal atama

Derbiye radikal atama

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AKŞAM

MHK, pazar günkü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sürpriz bir atama yaptı. Dev maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak olan maçların hakemlerini dün açıkladı. Haftanın maçına ise sürpriz bir atama gerçekleştirildi. Hafta sonu Kadıköy’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan dev derbiyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Şu ana kadar Süper Lig’de 8 maçta görev alan 34 yaşındaki Numanoğlu’nun kariyerindeki ilk derbisi olacak, FB-BJK maçı... 

DEPLASMAN TAKIMLARI!

Numanoğlu, bu sezon Göztepe-Denizli, Kayseri-Erzurum, GS-Alanya ve TS-Kasımpaşa maçlarında orta hakem olarak görev yaptı. Dört maçın üçünü deplasman ekipleri kazandı. Numaoğlu, iki takımın da ilk kez bir maçında görev yapacak. 

DÜNYANIN GÖZÜ BU MAÇTA

Öte yandan, dünyanın gözü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde. Birçok yabancı kanal karşılaşmayı yayınlarken Brezilya’da da DANZ, maçın yayın haklarını aldığını ve canlı olarak ekrana getireceğini duyurdu.

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