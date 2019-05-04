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  3. Derbiye damga vuracaklar! Diagne mi Burak mı?

Derbiye damga vuracaklar! Diagne mi Burak mı?

Derbiye damga vuracaklar! Diagne mi Burak mı"

Cimbom’un derbide en büyük gol silahı Diagne olacak. Kartal ise Galatasaray’ı Burak Yılmaz ile yıkmayı planlıyor.

SÜPER Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini Galatasaray-Beşiktaş derbisi; 90 dakikanın kaderini de Diagne ile Burak Yılmaz çizecek. CimBom’un devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği 27 yaşındaki Senegalli forvet, 20’si eski takımında 8’i de Sarı-Kırmızılı formayla olmak üzere ligde 28 gol attı ve krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. İlk yarı Kasımpaşa formasıyla, hem Beşiktaş’a hem de Fener’e 2’şer, Galatasaray’a 1 gol atan Diagne, Beşiktaş’ı bir kez daha avlamayı hedefliyor.

KARTAL’IN PLANI BURAK YILMAZ

Beşiktaş’a devre arası gelen 33 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe derbisinde duble yaptı. Burak ligde son 5 karşılaşmanın hepsinde de gol atmayı bildi.

BEŞİKTAŞ’IN devre arasında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, yarınki derbide takımının gol yollarındaki en büyük silahı. Bordo-Mavili formayla sezon başında 5 gol attıktan sonra kadro dışı bırakılan ardından da Siyah-Beyazlılar’a imza atan 33 yaşındaki oyuncu, son haftalardaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olurken, attığı gollerle Kartal’ın şampiyonluk umutlarının yeniden yeşermesini sağladı. Ligde son 5 maçta 5 gol atan Burak, Beşiktaş’a geldikten sonra oynadığı derbide Fener ağlarını 2 kez havalandırmıştı. Beşiktaşlı oyuncu, bu defa Türk Telekom’da daha önce formasını giydiği Cim-Bom’u avlayarak takımını zafere taşımaya çalışacak.

(Star)

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