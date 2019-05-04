Derbiye damga vuracaklar! Diagne mi Burak mı?

SÜPER Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini Galatasaray-Beşiktaş derbisi; 90 dakikanın kaderini de Diagne ile Burak Yılmaz çizecek. CimBom’un devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği 27 yaşındaki Senegalli forvet, 20’si eski takımında 8’i de Sarı-Kırmızılı formayla olmak üzere ligde 28 gol attı ve krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. İlk yarı Kasımpaşa formasıyla, hem Beşiktaş’a hem de Fener’e 2’şer, Galatasaray’a 1 gol atan Diagne, Beşiktaş’ı bir kez daha avlamayı hedefliyor.

KARTAL’IN PLANI BURAK YILMAZ

Beşiktaş’a devre arası gelen 33 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe derbisinde duble yaptı. Burak ligde son 5 karşılaşmanın hepsinde de gol atmayı bildi.

BEŞİKTAŞ’IN devre arasında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, yarınki derbide takımının gol yollarındaki en büyük silahı. Bordo-Mavili formayla sezon başında 5 gol attıktan sonra kadro dışı bırakılan ardından da Siyah-Beyazlılar’a imza atan 33 yaşındaki oyuncu, son haftalardaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olurken, attığı gollerle Kartal’ın şampiyonluk umutlarının yeniden yeşermesini sağladı. Ligde son 5 maçta 5 gol atan Burak, Beşiktaş’a geldikten sonra oynadığı derbide Fener ağlarını 2 kez havalandırmıştı. Beşiktaşlı oyuncu, bu defa Türk Telekom’da daha önce formasını giydiği Cim-Bom’u avlayarak takımını zafere taşımaya çalışacak.

(Star)