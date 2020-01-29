Derbinin favorisi Ali Palabıyık

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ
SÜPER Lig’in 20.haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 4 gün kalırken en çok merak edilen konu, zorlu derbiyi kimin yöneteceği. Geçen hafta Ali Palabıyık’ı dinlendiren Merkez Hakem Kurulu’nun, cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadeleye son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Palabıyık’ı atayacağı ileri sürüldü. 38 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon 11 maçta orta hakem olarak görev yaptı. Ali Palabıyık 6 kez de VAR koltuğuna oturdu. Sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Ali Palabıyık VAR hakemi olarak görev yapmıştı. İlk yarının notu en yüksek hakemi Ali Palabıyık olduğu MHK tarafından açıklanmıştı.
ÇAKIR’A YAŞ ENGELİ
CÜNEYT Çakır, FIFA’nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. Çakır’ın liste dışı kalmasının performansından değil, yaş haddinden kaynaklandığı belirtildi. 43 yaşındaki tecrübeli hakem 2020 Avrupa Şampiyonası için UEFA tarafından verilen eğitimlere katılmaya ise devam ediyor. FIFA’nın 2022 Dünya Kupası’nda genç hakemlere şans vermek istediği ve bu nedenle Cüneyt Çakır’ın liste dışı bırakıldığı MHK cephesi tarafından dile getiriyor. Çakır, 2022 yılında 45 yaşında olacak.
GÖZTEPE’YE 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye resmi başvuru yaptı.
Kara Kartal öz evladıyla yeni bir dönem için kanat çırpmaya hazırlanıyor. SiyahBeyazlı takımla 1.5 yıllık mukavele imzalayan Sergen Yalçın ve ekibi bugün idmana çıkacak. Murat Şahin, “O gün bugündür” paylaşımıyla heyecanını dile getirdi.
KAYSERİSPOR ile oynanan kupa maçındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren Adil Rami’nin talipleri her geçen gün artıyor.
FENERBAHÇE‘NİN Şilili oyuncusu Mauricio Isla’nın model eşi Gala Caldirola, Arjantin’de düzenlenecek bir dans yarışmasına katılacak.
F.BAHÇE’NİN limit aşımı nedeniyle satışa çıkarmayı düşündüğü Max Kruse, Fenerbahçe’den ayrılacağı iddialarına cevap verdi.
Fenerbahçe, harcama limitinde tam olarak 19 milyon lira açıkta. Sarı Kanarya’nın 3 gün içinde mutlaka oyuncu satması gerekiyor. Zajc’a gelen teklifler ise açığı kapatmıyor. Max Kruse performansı nedeniyle satılmayacak. Falette ve Rodriguez elden kaçabilir...
Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık’ın yönetmesi bekleniyor. Palabıyık ilk yarıda gösterdiği performansla 43 hakem arasında en yüksek not alan isim olmuştu...