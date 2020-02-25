SPOR GÜNDEMİ

Derbinin faturası ağır olacak! Cezalar yolda Derbinin faturası ağır olacak! Cezalar yolda Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası iki takımında da birçok kişinin PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. TFF ayrıca, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de PFDK’lık olduğuınu bildirdi.

G.Saray harekete geçti! O pankart... G.Saray harekete geçti! O pankart... Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe derbisi sırasında yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları virüs yüzünden tehlikede 2020 Tokyo Olimpiyatları virüs yüzünden tehlikede Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, olimpiyatların yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararı oyunların başlamasına iki ay kala vereceklerini söyledi.

Spor müsabakaları koronavirüs tehdidi altında Spor müsabakaları koronavirüs tehdidi altında UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, koronavirüs tehdidiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.İtalya'da ise maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları da tehlikede... İşte tüm detaylar...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş karar Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Almanya'da Türklere saldırı! Almanya'da Türklere saldırı! Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.