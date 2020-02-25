Derbinin faturası ağır olacak! Cezalar yolda

İşte hafta sonu Süper Lig’de oynanana dev karşılaşmalar sonrası PFDK’ya sevk edilen kulüpler ve isimler;
"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 21.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü Başkanı HASAN KARTAL'ın 21.02.2020 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 22.02.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.02.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.02.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 23.02.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 23.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi 24.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü VOLKAN KAZAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi 25.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu OZAN TUFAN'ın müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir
9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 23.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi HANDE SÜMERTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine
GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi FAHRİ YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi NECATİ ATEŞ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MUSA MERT ÇETİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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