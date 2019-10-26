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  3. Derbinin 11'ini belirleyen Abdullah Avcı, Caner Erkin ve Oğuzhan'ı kulübeye gönderecek

Derbinin 11'ini belirleyen Abdullah Avcı, Caner Erkin ve Oğuzhan'ı kulübeye gönderecek

Derbinin 11'ini belirleyen Abdullah Avcı, Caner Erkin ve Oğuzhan'ı kulübeye gönderecek

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın Galatasaray derbisi 11’i şekilleniyor.

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde sahasında 2-1 kaybettiği Braga maçının ardından ara vermeden Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Siyah-Beyazlılar’da Portekiz ekibine karşı oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde pas, 5’e 2 idman, yarı sahada çift kale ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Diaby, N’Koudou ve Victor Ruiz antrenmana çıkmadı. Gökhan Gönül ise idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

DERBİDE CANER ERKİN VE OĞUZHAN KULÜBEYE

Avcı’nın derbide sağ bekte Gökhan’a sol bekte Rebocho’ya, orta alanda Atiba ve Elneny’ye, kanatlarda Lens ve Boyd’a ileride ise Ljajic ve Umut Nayir’e şans vermesi, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup’u ise kulübeye çekmesi bekleniyor.

(Star)

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