Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, maçta ilginç bir olay yaşadı.
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında sarı-kırmızılıların hücum ettiği anda, dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı. Yeşil zemine düşen işaret fişeği daha sonra kimseye zarar vermeden sahanın kenarına çıkarıldı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyspor'a karşı deplasmanda aldıkları 4-1'lik yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.
Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasında 4-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin, "Beşiktaş gibi büyük bir takımı burada 4 golle yenmek, bizim için çok güzel ve anlamlı oldu." dedi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında ağır bir yenilgi yaşadı.
Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçı 0-0 sona erdi.