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aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 19:27
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Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

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IHA

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, maçta ilginç bir olay yaşadı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında sarı-kırmızılıların hücum ettiği anda, dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı. Yeşil zemine düşen işaret fişeği daha sonra kimseye zarar vermeden sahanın kenarına çıkarıldı.

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Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi
Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

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Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı
Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

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