Derbide ilginç an! Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi
Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e büyük bir tepki gösterdi.
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray debisi öncesi iki takımın da taraftarları büyük heyecan yaşadı.