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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 20:35
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 20:35

Derbide ilginç an! Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Derbide ilginç an! Ersun Yanal kırmızı kart gördü

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Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.

Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi

Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.

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Derbide ilginç an! Ersun Yanal kırmızı kart gördü
Derbide ilginç an! Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Derbide ilginç an! Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.

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