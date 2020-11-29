Derbide görev alacak video asistan hakem açıklandı

Galatasaray'da deplasman artık 'fobi' değil 'hobi' oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'la geçen Galatasaray'ın dış saha performansı yüzleri güldürdü. 5'i koronavirüs izolasyonu olmak üzere 7 eksikle gelinen zorlu deplasmanda ortaya konan futbol ve alınan farklı skor camiada güven sağladı. Geçen sezonlarda deplasman 'fobi'sini bitiremeyen Galatasaray bu sezon deplasmanları 'hobi'ye çevirdi.