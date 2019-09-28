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  3. Derbide Galatasaray'ın ataklarını başlatan ilk isim Nzonzi olacak

Derbide Galatasaray'ın ataklarını başlatan ilk isim Nzonzi olacak

Derbide Galatasaray'ın ataklarını başlatan ilk isim Nzonzi olacak

Ligin en yüksek pas isabet oranından birine sahip olan Nzonzi, bugün Galatasaray'ı hücuma taşıyan ilk isim olacak.

Aslan'da sürpriz karar... Fenerbahçe karşısında Galatasaray'da oyun kurucu rolünü Nzonzi üstlenecek. Yüksek pas isabetiyle dikkat çeken ve bu alanda ligin en iyilerinden biri olan Fransız futbolcu, savunmadan çıkışlarda Galatasaray'ın akınlarını başlatan ilk isim olacak.

Terim böylece Belhanda'yı geriden top çıkarmaktan ziyade, ilerideki üçlüye daha yakın tutarak, onun skor gücünü de arttırmayı hedefliyor. Nzonzi de oyun başlatırken Marcao ile Luyindama'nın arasına girerek ekstra bir pas istasyonu yaratmayı deneyecek.

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