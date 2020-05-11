Derbide Fenerbahçe güldü

Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Emre Akbaba'yı 1-0 yenen Ferdi, takımını yarı finale taşıdı ama Kasımpaşa zirveye çıktı.

AKŞAM

Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS iş birliği ile düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ferdi Kadıoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Muriqi’nin 84. dakikada attığı golle Emre Akbaba yönetimindeki Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek kazandı. Ancak Kasımpaşalı Anıl Koç, yarı finalde Ferdi’yi, finalde ise Sivaslı Erdoğan’ı geçerek takımını şampiyonluğa taşıdı.

Ferdi Kadıoğlu’nu tebrik eden Emre Akbaba, “İyi başladım, epey pozisyona girdim ama normalde attığım golleri belki derbi heyecanından atamadım. Ferdi kardeşimi tebrik ediyorum, bilhassa ikinci yarı çok iyi oynadı” dedi. Ferdi ise, “Özel hissediyorum şu anda. E-Spor arenasında ilk derbiyi kazandığım için mutluyum. Rakibim iyiydi. Daha çok gol de atabilirdim” ifadelerini kullandı.