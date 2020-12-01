Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı

Kadıköy'de oynanan mücadeleye ağır favori çıkan Fenerbahçe'de moraller epey bozulurken bu durum saha içine de yansıdı. Maçların seyircisiz oynanması saha içinde görev yapan gazetecilerin maç sırasında yaşanan konuşmaları ve tepkileri her şeyi duymalarına neden oluyor. Pazar akşamı da böyle olurken derbide saha içinde şunlar yaşandı:
SERGEN YALÇIN İLE HAKEMLER ARASINDA DİYALOGLAR SERTLEŞTİ
Sergen Yalçın kulübeden takımını ateşlemeye gayret etti. 4. hakem ve maçın hakemiyle diyalogları sertleşince, sarı kart gördü.
"SAKİN OL OZAN"
Ozan ve Rosier arasındaki gerilimde sahaya giren Volkan Demirel, Ozan’ı belinden savurarak kenara aldı. O sırada Yalçın F.Bahçe kulübesine kadar geldi ve Ozan’ın iki yanağından tutup konuşarak sakinleştirdi.
"YİNE NE VAR"
Caner Erkin 2. yarıda korner atmaya giderken kulübeden gelen uyarılara arkasını dönmeden içinde ‘Yine ne var’ bulunan kelimelerle yanıt verdi.
HEDEFİ BULMAYINCA KÜFÜRLER ETTİ
Kullandığı kornerler hedefine ulaşmadığında da sinirli biçimde küfürler etti.
"OYUNA KENDİNİ VER LEMOS"
Gustavo da kart gördüğü pozisyonda Lemos’a ‘Oyuna biraz kendini ver’ dedi.
Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.
Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.
Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.
Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.
Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.
Yeni teknik adam arayışları, tecrübeli çalıştırıcıyı derbi öncesi hırslandırdı. Sergen Yalçın'ı istemeyen bazı yöneticiler, hafta içinde Mustafa Denizli ile görüştü. Yalçın, bu görüşmeden rahatsızlık duydu. Olayı duyan oyuncular da hocalarına destek için derbiye aşırı motive oldu.