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  3. Derbide atakları yönlendirme görevi Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'da

Derbide atakları yönlendirme görevi Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'da

Derbide atakları yönlendirme görevi Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'da

Ersun Yanal, Galatasaray derbisi planını yaptı. Deneyimli hoca, atakları yönlendirme işini Emre Belözoğlu-Luiz Gustavo ikilisine bıraktı.

Fenerbahçe'de sezon başından beri oyun kurma görevini Emre Belözoğlu üstleniyordu. Son Ankaragücü maçında, Emre'nin yokluğunda bu görevi üstlendi ve başarıyla yerine getirdi. Ersun Yanal, derbide atakları yönlendirme işini bu ikiliye bıraktı.

Emre ve Gustavo, Galatasaray'ın uygulayacağı prese göre aralarında oyun kurma görevini ele alacak. Daha az baskı altında olan isim, saha içinde liderliğe soyunacak. Ersun Yanal, presle karşılaştığında hata yapmaya yatkın olan Jailson'a ise derbide ayağında topu fazla tutmama talimatını verdi.

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