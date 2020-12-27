Derbi sonrası Trabzon yerel basınından Trabzonspor'a sert eleştiriler

Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, dün akşam sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Medical Park Stadyumu'ndaki zorlu müsabakadan konuk ekip 2-0 galip ayrıldı. Kentte yayımlanan yerel gazeteler bordo-mavili ekibe sert eleştiriler yöneltti.
Karadeniz Gazetesi, "Sizin yeriniz burası çöp, Sosyal medya ayağa kalktı yönetim istifa, Trabzonspor forması giyen 2-0'da pes etmez, Djaniny saç baş yoldurdu, Bu kadar hovardalık olmaz"; Günebakış Gazetesi, "Trabzon'dan bu kadar, Böyle başa böyle traş, Avcı da isyan etti",
Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kara gece, Üzüntü üstüne üzüntü, Seri sonu"; Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar da olmaz, Sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.
Vincent Aboubakar'ın ve Josef de Souza'nın yokluğunda N'Koudou ve Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans vermeyi düşünen Sergen Yalçın, Cyle Larin'i forvete çekecek.
Fenerbahçe; Perotti, Samatta, Valencia, Pelkas, Ozan Tufan gibi isimlerin takıma dönebilecek olmasının sevincini yaşayamadı. Sarı-Lacivertlilerde 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm planlar altüst oldu.
Trabzon'da yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı eleştiri yağmuruna tuttu.
Dün akşam Trabzonspor'a konuk olan sarı kırmızılılar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine oturdu. Fatih Karagümrük mağlubiyetinin etkilerini hemen üzerinden atan Fatih Terim'in öğrencileri, önce Göztepe'yi ardında da Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk havasına girdi. Camiada 23'üncü zafere yönelik inanç perçinlendi.
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