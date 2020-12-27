  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 10:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Derbi sonrası Trabzon yerel basınından Trabzonspor'a sert eleştiriler

Derbi sonrası Trabzon yerel basınından Trabzonspor'a sert eleştiriler

Paylaş

Trabzon'da yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı eleştiri yağmuruna tuttu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, dün akşam sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Medical Park Stadyumu'ndaki zorlu müsabakadan konuk ekip 2-0 galip ayrıldı. Kentte yayımlanan yerel gazeteler bordo-mavili ekibe sert eleştiriler yöneltti.

Karadeniz Gazetesi, "Sizin yeriniz burası çöp, Sosyal medya ayağa kalktı yönetim istifa, Trabzonspor forması giyen 2-0'da pes etmez, Djaniny saç baş yoldurdu, Bu kadar hovardalık olmaz"; Günebakış Gazetesi, "Trabzon'dan bu kadar, Böyle başa böyle traş, Avcı da isyan etti",

Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kara gece, Üzüntü üstüne üzüntü, Seri sonu"; Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar da olmaz, Sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Dilmen'den şampiyonluk kehaneti! Herkes bunu konuşuyor
Dilmen'den şampiyonluk kehaneti! Herkes bunu konuşuyor

Dilmen'den şampiyonluk kehaneti! Herkes bunu konuşuyor

G.Saray'ın devre arasındaki 2 transferini açıkladı
G.Saray'ın devre arasındaki 2 transferini açıkladı

G.Saray'ın devre arasındaki 2 transferini açıkladı

Fener'den ses getirecek transfer!
Fener'den ses getirecek transfer!

Fener'den ses getirecek transfer!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'dan Dorukhan Toköz kararı
Sergen Yalçın'dan Dorukhan Toköz kararı

Sergen Yalçın'dan Dorukhan Toköz kararı

Vincent Aboubakar'ın ve Josef de Souza'nın yokluğunda N'Koudou ve Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans vermeyi düşünen Sergen Yalçın, Cyle Larin'i forvete çekecek.

F.Bahçe'de tüm planlar bir anda altüst oldu
F.Bahçe'de tüm planlar bir anda altüst oldu

F.Bahçe'de tüm planlar bir anda altüst oldu

Fenerbahçe; Perotti, Samatta, Valencia, Pelkas, Ozan Tufan gibi isimlerin takıma dönebilecek olmasının sevincini yaşayamadı. Sarı-Lacivertlilerde 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm planlar altüst oldu.

'Sizin yeriniz burası, çöp'
'Sizin yeriniz burası, çöp'

'Sizin yeriniz burası, çöp'

Trabzon'da yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaray haftaya bir ilki yaşayacak
Galatasaray haftaya bir ilki yaşayacak

Galatasaray haftaya bir ilki yaşayacak

Dün akşam Trabzonspor'a konuk olan sarı kırmızılılar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine oturdu. Fatih Karagümrük mağlubiyetinin etkilerini hemen üzerinden atan Fatih Terim'in öğrencileri, önce Göztepe'yi ardında da Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk havasına girdi. Camiada 23'üncü zafere yönelik inanç perçinlendi.

Maç sonrası Belhanda sözleri: Nasıl açıklanır bilemiyorum
Maç sonrası Belhanda sözleri: Nasıl açıklanır bilemiyorum

Maç sonrası Belhanda sözleri: Nasıl açıklanır bilemiyorum

Maç sonrası Belhanda sözleri: Nasıl açıklanır bilemiyorum

Avcı'ya eleştiri: Hiç değilse ona özgürlük ver
Avcı'ya eleştiri: Hiç değilse ona özgürlük ver

Avcı'ya eleştiri: Hiç değilse ona özgürlük ver

Abdullah Avcı'ya eleştiri: Hiç değilse ona özgürlük ver
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.