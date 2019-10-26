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Derbi Abdullah Avcı'nın son şansı

Derbi Abdullah Avcı'nın son şansı

Braga mağlubiyeti sonrası istifaya çağrılan Abdullah Avcı’nın yönetim şimdilik arkasında. Ancak derbide alınacak olumsuz bir sonuç rüzgarı tersine çevirebilir. Avcı’ya ciddi muhalefet de var.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA kötü sonuçlar artık bardağı taşırma noktasına geldi. Son Braga mağlubiyetinin ardından taraftarın tepkisi ve maça olan ilgisizliği yönetimi endişelendiriyor. Camianın heyecanını ve sinerjisini kaybetmemesi için önlem almaya çalışan yönetim, şimdilik Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın değiştirilmesini bir seçenek olarak masaya koymuyor. Ancak Galatasaray’la oynanacak derbi sonrası hesaplar karışabilir. Zira yönetimin içinde de Avcı’ya yönelik ciddi bir tepki oluşmaya başlamış durumda.

YÖNETiMLE MORAL ZiRVESi

Başkan Ahmet Nur Çebi, “Ocak’a kadar Abdullah Avcı’yla devam edeceğiz” diyerek zaten bir değişim ihtimaline yeşil ışık yakmıştı. Şimdi Galatasaray karşılaşması kırılma noktası olarak görülüyor. Derbi kazanılırsa Abdullah Avcı’nın yönetim ve taraftar nezdinde kredisi artacak, aksi halde camiayı daha sıkıntılı günler bekliyor. Yönetimin derbi maça takımı hazırlamak konusunda her fedakarlığı yapıyor. Ümraniye’de oyuncu ve teknik ekiple toplantılar düzenleniyor ve takımı ayağa kaldırmanın çareleri aranıyor.

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