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  3. Derbi öncesi gerilim tırmanıyor! Ali Koç'a loca yok, kulübe yemek daveti yok

Derbi öncesi gerilim tırmanıyor! Ali Koç'a loca yok, kulübe yemek daveti yok

Derbi öncesi gerilim tırmanıyor! Ali Koç'a loca yok, kulübe yemek daveti yok

Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyüyor. Galatasaray yönetim yarın TT Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı.

Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki dersiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti ancak Sarı-Lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı.

Cezalı olduğu için derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç için böylece loca ihtimali de ortadan kalktı.

Galatasaray yönetimi yine geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye yemek teklifi yapmış ancak "Derbiye takımla birlikte geleceğiz. Yemek için zaman olmayacak" yanıtını almıştı. Sarı-Kırmızılılar, Ali Koç'un açıklamaları nedeniyle bu kez Fenerbahçe'ye yemek daveti de yapmadı.

Sadece stada gelecek olan Sarı-Lacivertli yöneticilerin kapıda karşılanacağı öğrenildi. Yaşanan bu gerilimin sahaya ne şekilde yansıyacağı merak konusu.

(Fotomaç)

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