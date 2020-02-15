Derbi öncesi Galatasaray yönetiminden takıma doping

Yeni Malatyaspor maçından sonra futbolcuların ve teknik heyetin hesabına hafta içinde 5 milyon Euro yatırılacak. UEFA'ya da Mart ayında borçsuzluk kağıdı gönderilecek. Kadıköy'deki derbi öncesi motivasyonu üst düzeyde tutmak isteyen Galatasaray yönetimi, maaşları ödeyerek Florya'daki huzuru sağlayacak.
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Fenerbahçe derbisine özel galibiyet primi verilip verilmeyeceği de salı günü gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında belli olacak. Florya'daki tesis personeline ise borcun olmadığı ve ay başında maaşların yatırıldığı öğrenildi.
Futbolcularına 50 milyon Euro garanti ücret ödeyen Galatasaray'da maç başı primler, teknik kadro ve vergi ile birlikte futbol takımının yıllık maliyeti 77 milyon Euro.
(Sabah)
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