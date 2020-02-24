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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:25
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:33

Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'nin hisseleri çakıldı

Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'nin hisseleri çakıldı

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Fenerbahçe hisseleri Galatasaray mağlubiyeti sonrası şampiyonluk ihtimalinin zayıflamasıyla açılışta yüzde 13.3 geriledi. Böylece Fenerbahçe'nin piyasa değeri dakikalar içerisinde 1.59 milyardan 1.39 milyara geriledi. Galatasaray hisseleri ise yüzde 20 yükseldi. Saat 10'dan sonra ise Fener hisseleri kayıplarının bir kısmını geri alsa da cuma kapanışına göre yüzde 8 civarında bir düşüş yaşamış durumda.

Fenerbahçe'nin 20 yılı aşkın bir sürenin ardından sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olması kulübün Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde düşüşe yol açtı. 

Tabii yatırımcıları ilgilendiren 'Kadıköy büyüsünün' bozulması değil Fenerbahçe'nin Süper Lig'de üst sıralardan uzaklaşması oldu. Aldığı mağlubiyetle Fenerbahçe sadece maç eksiği bulunan lider Trabzonspor'un gerisinde kalmakla kalmadı Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalini de bir hayli zora soktu.

GALATASARAY'DA BAYRAM

Tüm bu gelişmelerin gelir kaybı anlamına gelmesiyle borsa açılışında Fenerbahçe hisselerinde yüzde 13.3'lük düşüş yaşandı. Şirketin piyasa değerinden dakikalar içerisinde 200 milyon lira buharlaştı. Saat 10'dan sonra ise Fener hisseleri kayıplarının bir kısmını geri alsa da cuma kapanışına göre yüzde 7 civarında bir düşüş yaşamış durumda.

Bu son düşüşle beraber Fenerbahçe hisseleri Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu Haziran 2018'e göre yüzde 39 gerilemiş oldu.

Buna karşılık Galatasaray ise taraftarlarının yanında yatırımcılarını da sevindirdi. Aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışının en iddialı iki takımından biri haline gelen Galatasaray'ın hisselerinde yüzde 20 yükseliş yaşandı.

(Habertürk)

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