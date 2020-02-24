Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'nin hisseleri çakıldı

Fenerbahçe'nin 20 yılı aşkın bir sürenin ardından sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olması kulübün Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde düşüşe yol açtı.
Tabii yatırımcıları ilgilendiren 'Kadıköy büyüsünün' bozulması değil Fenerbahçe'nin Süper Lig'de üst sıralardan uzaklaşması oldu. Aldığı mağlubiyetle Fenerbahçe sadece maç eksiği bulunan lider Trabzonspor'un gerisinde kalmakla kalmadı Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalini de bir hayli zora soktu.
GALATASARAY'DA BAYRAM
Tüm bu gelişmelerin gelir kaybı anlamına gelmesiyle borsa açılışında Fenerbahçe hisselerinde yüzde 13.3'lük düşüş yaşandı. Şirketin piyasa değerinden dakikalar içerisinde 200 milyon lira buharlaştı. Saat 10'dan sonra ise Fener hisseleri kayıplarının bir kısmını geri alsa da cuma kapanışına göre yüzde 7 civarında bir düşüş yaşamış durumda.
Bu son düşüşle beraber Fenerbahçe hisseleri Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu Haziran 2018'e göre yüzde 39 gerilemiş oldu.
Buna karşılık Galatasaray ise taraftarlarının yanında yatırımcılarını da sevindirdi. Aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışının en iddialı iki takımından biri haline gelen Galatasaray'ın hisselerinde yüzde 20 yükseliş yaşandı.
(Habertürk)
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.
Tarihe geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında Deniz Türüç ile Belhanda arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör Fatih Terim zor anlar yaşadı. Terim, Belhanda’ya doğru yürüyen Deniz Türüç’ü engellemek isteyince Türüç, tecrübeli hocayı sert şekilde itti. Terim yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.
Galatasaray’da 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Sarı-Kırmızılılar, Ozan Tufan’ın maç sonu yaptığı açıklamalara ithafen bir tweet attı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde teknik direktör Ersun Yanal, yönetim ve 4 futbolcu vardı.