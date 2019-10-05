Derbi kadrosu bozulmadı

AKŞAM

LİGİN 7. haftasında Antalya’yı ağırlayan F.Bahçe’de, G.Saray derbisinin ilk 11’inde değişiklik yapılmadı.Teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta G.Saray deplasmanında golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 11’inde değişikliğe gitmedi. Fenerbahçe’nin Şilili oyuncusu Isla, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini aldı. Sarı-Lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Moses, Rodrigues ve Hasan Ali ise kadroda yer almadı