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aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 15:39
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Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Nazım Sangare de idmanda yer aldı

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Nazım Sangare de idmanda yer aldı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Nazım Sangare de antrenmanda yer aldı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’de ısınma ve core çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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