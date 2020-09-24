Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Nazım Sangare de idmanda yer aldı

Fatih Terim aradığı ismi İtalya'da buldu

Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha için hamle yapması beklenen Galatasaray, Arda Turan'ın yerine sürpriz bir isim için resmi teklifini yaptı.