Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, pas ve taktik çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç basın toplantısı düzenliyor... CANLI Ali Koç basın toplantısı düzenliyor... CANLI Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenliyor…

Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu... Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu... Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer' Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer' Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.

Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti? Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti? Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.

Derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber geldi Derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber geldi 23. haftada kritik Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'a yıldız oyuncusundan iyi haber geldi.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Beşiktaş'tan transfer bombası! Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.