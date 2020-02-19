Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, pas ve taktik çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dörder takım halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenliyor…
Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.
Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.
23. haftada kritik Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'a yıldız oyuncusundan iyi haber geldi.
Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında. Uzun süredir Liverpool’un takip ettiği genç kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton’ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.